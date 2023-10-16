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Новости 16:17

Молодого петербуржца задержали по делу о нападениях на прохожих

фото ЗакС политика Молодого петербуржца задержали по делу о нападениях на прохожих

Петербургские правоохранители задержали одного из подозреваемых в уличных нападениях на граждан, которые записывались на видео для последующего опубликования в социальных сетях. Дело расследуется по ст. 213 УК (хулиганство).

Как сообщает пресс-служба регионального главка полиции, задержанному 18 лет, он имеет российское гражданство и проживает в Московском районе.

Остальных фигурантов, в том числе администратора Telegram-канала, где выкладывались видео, разыскивают. Примечательно, что пострадавшие от нападений горожане за помощью к силовикам не обращались.

Ранее видеозаписями с избиениями случайных прохожих заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, который потребовал возбудить уголовное дело. В ведомстве подчеркнули, что в противоправных действиях замечены уроженцы Азербайджана.

фото: ГУ МВД по Петербургу (скриншот видео)


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