Суд закрыл дела петербуржцев, вставших в пикеты в поддержку крымских татар

Мировой судья в Петербурге прекратил производство по административному делу активистки Татьяны Сичкаревой, возбужденному из-за ее участия в акции в поддержку крымских татар. Об этом со ссылкой на адвоката Олесю Васильченко сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Решение объясняется истечением срока привлечения к ответственности по статье о нарушении коронавирусных ограничений (ст. 8.6.1 КоАП СПб).

Акция "Стратегия-18" прошла в июле возле станции метро "Горьковская". Вместе с Сичкаревой задержали ее единомышленника Виталия Иоффе, тоже вставшего в пикет. Производство по его делу прекратили на прошлой неделе ввиду отсутствия состава правонарушения.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру