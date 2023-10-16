Фракция Шишкиной внесла законопроект о гаражных компенсациях

Группа депутатов во главе с Мариной Шишкиной внесла в петербургский парламент законопроект, который вводит компенсации для владельцев гаражей, подлежащих сносу. Он предписывает определять стоимость гаража исходя из актуальной рыночной стоимости объекта, которая складывается с учетом локации, объемов и года постройки.

Комментируя инициативу, Шишкина выразила мнение, что доходы городского бюджета позволяют ее реализовать. Так, депутат обратила внимание, что Смольный в нынешнем году не сумел полностью освоить средства на строительство трамвайной линии до Славянки.

"Так почему при всем этом мы не можем полноценно компенсировать людям имущество, сносимое для государственных нужд? Зачем мы возмущаем их символическими выплатами? Таких гаражников – не миллионы и даже не тысячи, их сотни", - отметила политик.

Ранее фракция справедливороссов пыталась провести аналогичную поправку в губернаторский закон, но она была отклонена. В мае депутаты поспорили о сумме компенсаций за сносимые гаражи. Действующее законодательство предусматривает в таких случаях социальную выплату в размере 87,5 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру