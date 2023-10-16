ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:42

После обрушения стены в доме Устинова рабочий попал в больницу

фото ЗакС политика После обрушения стены в доме Устинова рабочий попал в больницу

Во время сноса флигеля доходного дома Устинова на улице Егорова 16 октября произошло обрушение бетонной плиты. На место съехались экстренные службы. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал "SOS СПб СНОС ". Во время инцидента серьезно пострадал минимум один рабочий. 

Несчастный случай произошел примерно в половину пятого. По словам очевидцев, рассказал ЗАКС.Ру градозащитник Олег Мухин, из-под завалов достали двух человек. По данным телеканала 78, одного из них с переломами ребер доставили в больницу на улице Костюшко. Сейчас поисково-спасательные работы МЧС завершаются, добавил Мухин. 

Накануне градозащитники вышли на народный сход против сноса здания. Активисты уверены, что работы проводятся с нарушениями. Они утверждают, что в действующей документации неверно указан год постройки здания. Доходный дом был возведен в начале 1900-х годов, однако застройщик утверждает, что в 1930-х. Противникам сноса не удалось оспорить позицию застройщика в суде. Строительная компания ЛСР намерена возвести на этом месте жилой дом. Работы по демонтажу проводит компания "Прайд". 

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сноса исторического здания.

Константин Леньков, фото: Telegram-канал “SOS СПб СНОС”


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама