После обрушения стены в доме Устинова рабочий попал в больницу

Во время сноса флигеля доходного дома Устинова на улице Егорова 16 октября произошло обрушение бетонной плиты. На место съехались экстренные службы. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал "SOS СПб СНОС ". Во время инцидента серьезно пострадал минимум один рабочий.

Несчастный случай произошел примерно в половину пятого. По словам очевидцев, рассказал ЗАКС.Ру градозащитник Олег Мухин, из-под завалов достали двух человек. По данным телеканала 78, одного из них с переломами ребер доставили в больницу на улице Костюшко. Сейчас поисково-спасательные работы МЧС завершаются, добавил Мухин.

Накануне градозащитники вышли на народный сход против сноса здания. Активисты уверены, что работы проводятся с нарушениями. Они утверждают, что в действующей документации неверно указан год постройки здания. Доходный дом был возведен в начале 1900-х годов, однако застройщик утверждает, что в 1930-х. Противникам сноса не удалось оспорить позицию застройщика в суде. Строительная компания ЛСР намерена возвести на этом месте жилой дом. Работы по демонтажу проводит компания "Прайд".

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сноса исторического здания.

Константин Леньков, фото: Telegram-канал “SOS СПб СНОС”