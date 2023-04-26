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СК возбудил уголовное дело из-за попытки сноса флигеля доходного дома на улице Егорова

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело из-за попытки сноса флигеля доходного дома на улице Егорова

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело из-за предполагаемого сноса флигеля доходного дома Устинова, расположенного на улице Егорова, 23, информирует "Градозащитный пресс-центр".

Дело заведено по статье о халатности (ст. 293 УК). В нём фигурирует комитет по охране памятников (КГИОП), который, по версии СК, не исполнил своих обязанностей по сохранению исторического объекта, разрешив снос здания 1903 года постройки. 

Градозащитники напомнили, что согласно распоряжению КГИОП № 01-27-734/21-0-2 от 25мая 2021 за подписью зампреда Алексея Михайлова, выданного ООО "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ", разрешается снос флигеля доходного дома Устинова. Дату его постройки могли скорректировать.

Свою проверку также проводит прокуратура Адмиралтейского района.

"Из ответа ГБУ "ГУИОН" следует, что год постройки здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 23Б, - 1930, однако, согласно архивной справке СПб ГКУ "Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга", годом постройки здания является 1904 год. С учетом изложенного, а также поднадзорности КГИОП прокуратуре Санкт-Петербурга, информация и материалы проверки направлены в прокуратуру Санкт-Петербурга для решения вопроса о проведении проверки КГИОП и инициировании вопроса об обследовании здания", - гласит ответ прокуратуры, который получили градозащитники.

В конце марта СК после жалоб градозащитников организовал доследственную проверку в связи со сносом старинного дома № 23Б по улице Егорова. Остановленные строительные работы на объекте проводила компания ЛСР, которая хочет возвести на участке девятиэтажный жилой комплекс.


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