Беглов выразил соболезнования на смерть Геннадия Гладкова

Петербургский губернатор Александр Беглов выпустил обращение в связи с кончиной композитора, народного артиста РФ Геннадия Гладкова. Печальное событие он воспринял как большую утрату для всей русской культуры и выразил соболезнования родным и близким композитора.

"На его добрых, светлых, трогательных и жизнеутверждающих песнях выросло не одно поколение россиян. Яркие страницы творчества Геннадия Игоревича связаны с нашим городом", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

В подтверждение последнего тезиса губернатор вспомнил спектакль "Трубадур и его друзья", поставленный с музыкальным сопровождением Гладкова в театре имени Ленсовета.

Геннадию Гладкову было 88 лет. О его смерти, вызванной острой сердечно-сосудистой недостаточностью, стало известно в понедельник 16 октября. Композитора прославила музыка, написанная к популярным кинофильмам: "Джентльмены удачи", "Обыкновенное чудо", "Человек с бульвара капуцинов", "Убить дракона". Он также сочинял музыку для мультфильмов.

фото: Shining Sioux Records музыкальный лейбл / YouTube (скриншот)