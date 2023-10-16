"Мой московский мир разрушен": Россию покинул Андрей Кураев

Диакон Андрей Кураев рассказал, что после полутора лет колебаний и сомнений решил покинуть Россию. Для дальнейшей жизни и работы религиозный деятель выбрал Прагу, в которой прошла часть его детства.

"Не буду излагать все за и против. Многие из доводов совершенно вне политики. Мой московский мир разрушен", - написал он в собственном Telegram-канале.

По словам Кураева, заниматься привычными для него делами (публичными выступлениями и написанием текстов) в России становится все труднее. Свой отъезд бывший священнослужитель охарактеризовал как трудовую миграцию, а ситуацию в России как "торжество хорового начала".

Нынешней весной патриарх Кирилл лишил Кураева церковного сана. Последний в течение многих лет регулярно критикует Русскую православную церковь в ее нынешнем виде и ее предстоятеля лично. В прошлом году диакона оштрафовали по протоколу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

фото: Живой гвоздь / YouTube (скриншот)