Михаила Амосова избрали на пост главы ДДО

Члены Движения демократического обновления (ДДО) на отчетно-перевыборном собрании 16 октября избрали основателя объединения, депутата Заксобрания Михаила Амосова на пост председателя движения, сообщили ЗАКС.Ру в ДДО.

В правление движения вошли шестеро человек: прежний руководитель, депутат МО "Гражданка" Ирина Майорова, депутат МО "Гавань" Ольга Фаттуш, краевед Сергей Назаров, активист Калининского района Александр Гребенюк, а также бывший глава движения Владимир Силантьев и сам Амосов.

На встрече также обсуждались предстоящие муниципальные выборы в Петербурге, которые должны состояться в сентябре 2024 года. В ДДО рассказали ЗАКС.Ру, что пока движение сделает упор на подготовке своих кандидатов в трех муниципалитетах: МО "Гражданка", МО "Гавань" и МО "Новоизмайловское". Будут ли эти округа полностью "закрыты" кандидатами движения - в ДДО пока не решили.

Напомним, Амосов основал ДДО в конце 2018 года. Участники движения считают себя приверженцами фундаментальных принципов парламентаризма, демократии, верховенства закона, гуманизма и справедливости. На муниципальных выборах 2019 года победу одержали 11 человек, поддержанных ДДО.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру