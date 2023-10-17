Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь предложил ограничения для установки вышек сотовой связи

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь ("Единая Россия") подготовил законопроект, согласно которому вводятся ограничения для установки вышек сотовой связи, об этом 17 октября сообщили в пресс-службе депутата.

Парламентарий предлагает установить минимальное допустимое расстояние от вышек сотовой связи до жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, а также признать вышки объектами благоустройства.

Кроме этого, депутат отметил, что петербуржцы недовольны тем, что рядом с их домами устанавливают вышки, а контролирующие органы не проводят замеры всех источников излучения в часы пиковой активности.

Напомним, что в 2022 году в Законодательном собрании Петербурга вопросы вышек сотовой связи обсуждались на заседаниях специальной рабочей группы.

Фото: ЗАКС.Ру