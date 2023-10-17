Вишневский потребовал проверить работу судьи по делу Скочиленко

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") направил обращение в Квалификационную коллегию судей Петербурга с просьбой проверить действия судьи Василеостровского районного суда Оксаны Демяшевой, которая рассматривает уголовное дело в отношении художницы Александры Скочиленко. Последней грозит до 10 лет по статье о "фейки" про армию (ст. 207.3 УК).

Вишневский в своем письме отмечает, что из-за решений Демяшевой Скочиленко не может вовремя питаться. Так, обвиняемую увозят из СИЗО на заседание еще до завтрака, а слушания продолжаются до позднего вечера. В камеру Скочиленко возвращается уже после ужина. Питаться продуктами из пайка, который предусмотрен для участников заседаний, Скочиленко не может. Из-за проблем со здоровьем она вынуждена придерживаться строгой диеты. Также судья Демяшева неоднократно отказывалась объявлять перерыв во время заседаний, чтобы обвиняемая могла выпить воды или выйти в туалет.

"Яблочник" считает, что такое поведение не соответствует стандартам морали, которых должны придерживаться судьи при вынесении решений. Он просит коллегию проверить действия Демяшевой на соответствие Кодексу судейской этики и принять меры в случае необходимости.

Напомним, Скочиленко находится в следственном изоляторе больше года. На нее завели уголовное дело из-за того, что она подменила ценники в магазине на пацифистские листовки. Следователи решили, что Скочиленко таким образом распространила заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру