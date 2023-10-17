По делу о повторной дискредитации армии поморского мундепа приговорили к штрафу

Суд в Котласе вынес решение по уголовному делу, возбужденному против муниципального депутата Анатолия Арсеева. Его приговорили к штрафу в размере 120 тысяч рублей, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Гособвинение просило взыскать с народного представителя 250 тысяч рублей.

Преследование поморца в уголовном порядке началось из-за его комментариев в социальной сети "ВКонтакте", оставленных под постами про частичную мобилизацию. В прошлом году мундепа оштрафовали на 30 тысяч рублей по аналогичной административной статье.

В муниципальный совет Котласа Арсеев избрался от "Единой России". В 2018-2020 годах он был активным участником протестов против строительства мусорного полигона возле железнодорожной станции Шиес, завершившихся для экоактивистов успехом.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

фото: gsdk.ru