МО "Смольнинское" закупило билеты на Басту

Муниципалы из МО "Смольнинское" закупили для жителей округа 550 билетов на сольный концерт Басты, который пройдет в начале декабря на стадионе "Газпром Арена". Контракт заключило подведомственное МБУ "Досуговый центр "Зеленый слон" в начале октября. На билеты потратили потратили более полумиллиона рублей.

Билеты покупались целым рядами. Жители МО "Смольнинское" будут смотреть выступление артиста с сектора С. Каждый билет, согласно контракту, обошелся в 1000 рублей.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как петербургские муниципалы закупали билеты на концерт Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN - тогда из местных бюджетов потратили более миллиона рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру