Шишлов попросил Минкульт выдать прокатное удостоверение новому фильму Сокурова

Лидер фракции "Яблока" в петербургском парламенте Александр Шишлов призвал министра культуры Ольгу Любимову сменить позицию относительно новой картины кинорежиссера Александра Сокурова "Сказка". Политик попросил чиновницу отменить решение об отказе в выдаче фильму прокатного удостоверения.

"Отказ в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Сказка" не основан на положениях федерального законодательства. По существу - это акт цензуры, противодействующий свободе творчества", - приводит его слова пресс-служба "Яблока".

Ранее комиссия ЗакСа по образованию, культуре и науке отказалась обсуждать судьбу фильма и возможность коллективного обращения к Любимовой на эту тему.

Об отказе Минкульта стало известно в минувшую пятницу. Тогда же Сокуров предположил, что отныне в России будет действовать негласный запрет на все его работы, включая старые. Фильм "Сказка" повествует о крупных исторических деятелях середины XX века.

фото: Петербургское "Яблоко" / Telegram