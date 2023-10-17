На Максима Галкина* составили протокол из-за непредоставления отчета иноагента

Суд в Москве рассмотрит протокол, составленный на телеведущего и шоумена Максима Галкина*. На карточку административного дела обратила внимание "Медиазона"**.

Знаменитость обвиняют в нарушении порядке деятельности иностранного агента, а именно в непредоставлении Минюсту своевременно выполненного иноагентского отчета. Протокол оформили по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. Галкину* грозит штраф в размере до пятидесяти тысяч рублей.

Дата судебного заседания пока не назначена.

Телеведущего объявили иноагентом прошлой осенью, что возмутило его супругу, народную артистку РФ Аллу Пугачеву. После начала военной спецоперации семейная пара проживает за пределами страны.

*Минюст внес Максима Галкина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: А поговорить / YouTube (скриншот)