Еще один дом в Кронштадте лишили статуса памятника

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) исключил из перечня выявленных объектов культурного наследия дом Синебрюхова в Кронштадте (улица Гусева, 1). На это обратило внимание издание "Канонер".

Теперь здание обладает статусом элемента исторической застройки. Экспертизу, авторы которой не увидели в здании должной архитектурно-художественной ценности, провели в 2019 году. Примечательно, что другая экспертиза, проведенная тремя годами ранее, содержала противоположные выводы.

Автор проекта, по которому в 1835 году было возведено здание, неизвестен.

Летом еще два исторических сооружения на острове Котлин сняли с государственной охраны.

фото: Citywalls.ru, Виктор М