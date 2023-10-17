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Новости 18:55

Еще один дом в Кронштадте лишили статуса памятника

фото ЗакС политика Еще один дом в Кронштадте лишили статуса памятника

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) исключил из перечня выявленных объектов культурного наследия дом Синебрюхова в Кронштадте (улица Гусева, 1). На это обратило внимание издание "Канонер".

Теперь здание обладает статусом элемента исторической застройки. Экспертизу, авторы которой не увидели в здании должной архитектурно-художественной ценности, провели в 2019 году. Примечательно, что другая экспертиза, проведенная тремя годами ранее, содержала противоположные выводы.

Автор проекта, по которому в 1835 году было возведено здание, неизвестен.

Летом еще два исторических сооружения на острове Котлин сняли с государственной охраны.

фото: Citywalls.ru, Виктор М


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