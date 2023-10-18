В Петербурге приняли закон об оплате услуг нотариуса за счет города в рамках бесплатной юрпомощи

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 18 октября в третьем, окончательном чтении приняли закон о внесении изменений в порядок оказания бесплатной юридической помощи, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Теперь некоторые услуги нотариуса, оказываемые льготным категориям граждан, будут оплачиваться за счет городской казны. Документ отправлен на подписание губернатору.

Автором закона стали лидер фракции ЛДПР, вице-спикер Павел Иткин, а также депутаты из "Единой России" Александр Ржаненков и Денис Четырбок. По подсчетам последнего, сейчас ежемесячно услугами нотариусов в рамках бесплатной юридической помощи пользуются порядка 40 льготников. В год количество таких обращений может достигать 500. Норма об оплате таких услуг за городской бюджет начнет действовать с 1 января 2024 года.

Ранее в парламенте предложили оказывать бесплатную юридическую помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру