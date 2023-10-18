Петербургские депутаты утвердили День военной присяги в городском законе о памятных датах

Законодательное собрание Петербурга 18 октября окончательно утвердило закон о праздновании Дня военной присяги, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Новую дату будут отмечать 21 ноября.

Летом 2023 года День военной присяги был закреплен в федеральном законе. Российские власти полагают, что дата поможет в патриотическом воспитании граждан и сформирует уважительное отношение к военнослужащим.

Напомним, дата приурочена к годовщине принятия указа Петра I "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу", подписанному 21 ноября 1721 года.

О том, как обсуждали новую памятную дату в парламенте, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру