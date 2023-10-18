Петербургские депутаты хотят уточнить перечень запретных для детей заведений

В Законодательном собрании Петербурга 18 октября рассмотрели в первом чтении законопроект об уточнении мест, где нельзя появляться детям, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Инициатива касается заведений, где курят табак, употребляют никотиносодержащую продукцию и используют кальяны.

Документ внес в парламент комитет по законодательству. Сейчас несовершеннолетним и так нельзя посещать места, где можно курить. Запрет прописан в городском законе о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних. В частности, действующая норма гласит, что детям запрещено посещать бары, рюмочные и другие места, где продают алкоголь, а также места, предназначенные только для "использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов". Предлагается изменить формулировку на "курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов".

"В действующей редакции закона Санкт-Петербурга формулировка "использование курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов" ограничивает потребление курительных принадлежностей в зависимости от формы такого потребления и не учитывает, что табачная продукция может употребляться не только путем курения, но и другими способами", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее петербургские депутаты запретили продавать зажигалки детям.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру