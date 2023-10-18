В Госдуме отозвали ратификацию договора о ядерных испытаниях

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Госдумы.

Во вторник, 17 октября, в российском парламенте начали процедуру отзыва ДВЗЯИ.

Спикер парламента Вячеслав Володин писал в своем Telegram-канале, что такие меры принимаются в интересах обеспечения безопасности России, а также отметил, что в стране ждали, когда США ратифицирует ДВЗЯИ, однако этого сделано не было.

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