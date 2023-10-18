Из-за угроз в адрес осудившего петербургские уличные нападения завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с угрозами применения насилия, с которыми столкнулся один из пользователей интернета. Нелицеприятные обращения он стал получать после того, как публично осудил нападения на случайных прохожих, получившие огласку в последнее время в Петербурге.

Как сообщает региональное управление СК, в отношении неустановленных лиц расследуют дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК).

Напомним, что на неделе в рамках дела о хулиганских (ст. 213 УК) выходках в Петербурге задержали шестерых молодых людей. Четверо из них - выходцы из Азербайджана. Правоохранители считают их причастным к уличным нападениям. Видеозаписи с избиениями на юге города публиковались в Telegram-канале "Жизнь бродяги". 18-летнего администратора канала ищут до сих пор.

Тем временем ГУ МВД 18 октября сообщает об установлении личностей двоих потерпевших от уличных атак. Ими стали 16-летний и 14-летний подростки.

Фото: ЗАКС.Ру