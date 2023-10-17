В Петербурге задержаны еще пятеро молодых людей по делу о нападениях на прохожих

В рамках дела о хулиганстве (ст. 213 УК), возбужденного из-за серии уличных нападений в Петербурге, полицейские 17 октября задержали пятерых людей. Как сообщает ГУ МВД, всем им 16-18 лет. Четверо задержанных - уроженцы одной из стран ближнего зарубежья.

Правоохранители утверждают, что все пятеро причастны к атакам на случайных прохожих и последующей публикации видеозаписей нападений в социальных сетях.

Накануне стало известно о задержании 18-летнего россиянина, проживающего в Московском районе и заподозренного в хулиганских действиях. Следственный комитет ранее отмечал, что заметную роль в организованной группе играли выходцы из Азербайджана.

Фото: ЗАКС.Ру