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Новости 16:54

Спикер Бельский удалил свой пост о встрече с консулом Израиля

фото ЗакС политика Спикер Бельский удалил свой пост о встрече с консулом Израиля

Из Telegram-канала председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского исчезла публикация о встрече с исполняющим обязанности генерального консульства Израиля Ореном Розенблатом, которая прошла в Мариинском дворце 17 октября. Бельский рассказал ЗАКС.Ру, что удалил публикацию по просьбе представителей дипмиссии. 

- Попросили не публиковать. Сам консул попросил не публиковать. Он [консул] донес позицию Израиля о ситуации, которая сейчас происходит на Ближнем Востоке, - сообщил Бельский. 

Напомним, на встрече с генеральным консулом присутствовали депутаты Марина Шишкина и Павел Крупник, а также представитель российского МИД. Бельский, в удаленной публикации писал об обеспокоенности из-за происходящего. 

Отметим, новость о встрече на момент публикации по-прежнему доступна на сайте городского парламента. 

Палестинское движение ХАМАС, действующее на территории сектора Газа, атаковало Израиль утром 7 октября. С того момента погибли несколько тысяч израильтян и палестинцев. По состоянию на 14 октября известно о 16 погибших россиян. 

Константин Леньков / Фото пресс-службы Заксобрания Петербурга


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