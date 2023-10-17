И.о. генконсула Израиля в Петербурге посетил ЗакС

Исполняющий обязанности генерального консула Израиля в Петербурге Орен Розенблат встретился с депутатами Законодательного собрания, сообщили на сайте петербургского парламента. В мероприятии участвовали спикер ЗакСа Александр Бельский, Павел Крупник ("Единая Россия") и Марина Шишкина (беспартийный лидер фракции "Справедливая Россия - За правду"), а также представитель МИД России.

Встреча была инициирована израильской стороной, уточнили в парламенте. Там же добавили, что стороны обсудили взаимодействие Петербурга с Израилем и события на Ближнем Востоке. О последнем в своем Telegram-канале рассказал спикер петербургского парламента Александр Бельский:

"Повод понятный и, к сожалению, безрадостный. Мы пристально следим за ситуацией на Ближнем Востоке и обеспокоены тем, что там происходит".

Напомним, в начале октября ХАМАС напал на Израиль. В результате этой атаки погибло и пострадало несколько тысяч человек, среди погибших 16 граждан России. В первые дни конфликта петербуржцы возложили цветы у консульства Израиля, за что получили благодарность иностранного ведомства.

София Саттарова / Фото: Законодательное собрание Петербурга