Суд: На Галкина* не составляли нового иноагентского протокола

Информация о новом административном деле шоумена и телеведущего Максима Галкина* не соответствует действительности, о чем сообщает РБК со ссылкой на Головинский суд Москвы.

Ранее некоторые СМИ написали, что знаменитость хотят оштрафовать за непредоставление протокола иноагента.

Как выяснилось днем позже, протокол по ч. 2 ст. 19.34 КоАП составили не на Галкина*, а на журналиста Максима Гликина**. Последний был объявлен иноагентом раньше известного телеведущего, а именно в июле 2021 года. Оба живут за границей.

*Минюст внес Максима Галкина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Максима Гликина в единый реестр иноагентов

фото: А поговорить / YouTube (скриншот)