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Новости 19:20

С начала года бананы в России подорожали более чем на 40%

фото ЗакС политика С начала года бананы в России подорожали более чем на 40%

Росстат подвел итоги очередной недели, представив оценку индекса потребительских цен в среднем по стране. За отчетный период инфляция составила 0,15% (неделю назад показатель составил 0,24%).

В наибольшей степени из продовольственных товаров подорожали свежие помидоры, куриные яйца и бананы.

Именно бананы стали самым подорожавшим продуктом питания с начала года: их средняя цена поднялась на 40,88%. Им уступают курица (+27,52% с начала года) и белокочанная капуста (+25.44%).

Накануне Центробанк опубликовал документ, из которого следует, что при сохранении сегодняшней ситуации на рынке инфляция по итогам года может превысить прогнозировавшийся ранее уровень 6-7%.

фото: pixabay


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