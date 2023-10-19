Беглов хочет сократить расходы Петербурга в 2023 году до 1,19 трлн рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подготовил поправку ко второму чтению корректировки бюджета города на 2023 год. Документ опубликован на сайте комитета финансов.

Согласно поправке, доходы Петербурга должны составить 1,097 трлн рублей. В корректировке показатель ровнялся 1,093 трлн рублей, а изначально его определили в 1,048 трлн рублей.

Расходы в поправке сократились до 1,199 трлн рублей. В корректировке - 1,202 трлн рублей, изначально - 1,195 трлн рублей.

Дефицит должен уменьшиться 101,79 млрд рублей. В корректировке он составлял 109 млрд рублей, а изначально - 146 млрд рублей.

В поправке указано, что предполагается рост доходов от использования государственного и муниципального имущества. Показатель должен вырасти на 3 млрд рублей.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как в администрации губернатора решили изменить бюджет Петербурга на 2023 год. В документе появились данные о помощи военнослужащим на СВО и жителям Херсона.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру