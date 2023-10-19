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Муниципал 14:44

Суд признал бездействие МО "Волковское" незаконным

фото ЗакС политика Суд признал бездействие МО "Волковское" незаконным

Фрунзенский районный суд Петербурга 17 октября удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным бездействия муниципального совета МО "Волковское" из-за неудовлетворительного рассмотрения представления прокуратуры. 

В начале марта 2023 года глава округа Павел Дементьев подписал распоряжение, согласно которому полномочия главы МО во время его отсутствия переходят секретарю совета, депутату Геннадию Масенкову. Согласно уставу МО "Волковское", так подменить главу может лишь его заместитель, но в штатном расписании совета такой должности нет. Прокуратура потребовала устранить нарушения. На заседании в мае совет с претензиями ведомства согласился, но не нашел нарушений законодательства в действиях Дементьева. Кроме того, на том же заседании депутаты приняли решение о ежегодном отпуске главы. Ответственным на время отсутствие Дементьева снова назначили Масенкова. 

Прокуратура через суд потребовала признать бездействие депутатов незаконным и обязать их вновь рассмотреть представление прокуратуры. Суд требования удовлетворил. 

Напомним, согласно действующему законодательству, принятие решений, противоречащих уставу МО и другим нормам, может привести к роспуску совета. Основания для этого появятся, если МО "Волковское" в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в силу не предпримет попыток по исправлению ошибки. 

Сейчас в Петербурге на грани роспуска находятся три муниципальных совета. Все расположены в Центральном районе города: МО "Лиговка-Ямская", МО "Смольнинское" и МО "Литейный округ". Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что власти не торопятся распускать "проблемных" муниципалов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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