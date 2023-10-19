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Новости 16:28

На Ржевке начали строить парк электробусов

фото ЗакС политика На Ржевке начали строить парк электробусов

В производственной зоне "Ржевка" на востоке Петербурга установили закладной камень в честь начала строительства парка для электробусов, который будет рассчитан на четыреста машин. Как отметил в своем Telegram-канале спикер ЗакСа, это первый в своем роде объект во всем Северо-Западном федеральном округе. Старт строительству, помимо представителей городской власти, дала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В будущем парк, который поделят на две площадки, будет обслуживать пассажиров в Красногвардейском, Калининском, Выборгском и Приморском районах. Первую очередь планируют сдать уже в следующем году.

"Сегодняшнее событие – наглядный пример того, как наука и инновации меняют нашу жизнь к лучшему. Транспорт становится всё более комфортным, безопасным и экологичным", - констатировал Бельский.

Согласно пожеланиям горожан, новые электробусы будут иметь зеленый цвет. На сегодняшний день по городу курсируют тринадцать рейсовых электробусов.

фото: Спикер Бельский / Telegram


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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