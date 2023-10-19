Еще один дом в Кронштадте лишили государственной охраны

Петербургские чиновники, основываясь на результатах историко-культурной экспертизы 2016 года, решили снять с государственной охраны и тем самым лишить статуса выявленного памятника дом №11 по улице Сургина в Кронштадте.

Как сообщает издание "Канонер", автор экспертизы не смог найти об объекте никаких достоверных сведений. Между тем музею истории Кронштадта известно, что дом был построен во второй половине XIX века и что в нем жил ученый Иван Белавенец.

Эксперт Евгений Загоскин пришел к заключению, что здание утратило важные элементы: "первоначальные лестничные марши, балконы, карнизы, столярные заполнения окон и дверей здания". Изменилась со временем также внутренняя планировка.

Ранее в октябре в Кронштадте решением чиновников остался без государственной охраны еще один исторический объект - дом Синебрюхова на улице Гусева.

Фото: ЗАКС.Ру