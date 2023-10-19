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Новости 18:44

На закупку трамваев в 2023 году хотят добавить 33 млн рублей

фото ЗакС политика На закупку трамваев в 2023 году хотят добавить 33 млн рублей

В поправке губернатора Петербурга Александра Беглова к корректировке бюджета на 2023 год заложено перераспределение денег комитета по транспорту. Глава города предложил увеличить на 33 млн рублей средства, выделенные на покупку трамвайных вагонов.

Забрать эти деньги планируется с работ, которые связаны с пассажирскими перевозками на общественном наземном транспорте. Какие именно это работы, в документе не уточняется. 

Также поправкой предлагается снова сократить деньги на создание трамвайной линии "Купчино - Шушары - Славянка". Общая сумма уменьшения должна составить более 10 млрд рублей. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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