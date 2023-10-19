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Новости 16:54

С создания трамвайной линии Купчино-Славянка хотят снять ещё 6,56 млрд рублей

фото ЗакС политика С создания трамвайной линии Купчино-Славянка хотят снять ещё 6,56 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках своей поправки к корректировке бюджета города на 2023 год предложил сократить расходы на строительство трамвайной линии "Купчино - Шушары - Славянка". Документ опубликован на сайте комитета финансов.

Согласно поправке, у пункта о реализации концессионного соглашения забирают 6,56 млрд рублей. Деньги снимают с комитета по инвестициям. 

В законопроекте о корректировке бюджета Петербурга на 2023 год средства на строительство трамвайной линии уже сокращали. Сумма уменьшилась на 4,29 млрд рублей. 

Также в рамках поправки планируется уменьшить расходы на программу "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" более чем на 400 млн рублей. Инвестиции на ЗСД увеличиваются на 108,7 тысяч рублей.

Напомним, АО "Метрострой Северной Столицы" должен получить дополнительные 1,7 млрд рублей. Это увеличение предложено в поправке губернатора к корректировке.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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