Путин поддержал идею возрождения спортивных парадов на Красной площади

На форуме "Россия - спортивная держава" президент Владимир Путин одобрительно отреагировал на предложение возродить традицию проведения спортивных парадов на Красной площади, существовавшую в Советском Союзе в первые десятилетия его истории. Инициативу озвучил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

"Хорошая идея", - приводит ответ президента РИА "Новости".

Кроме того, на том же форуме Путин в качестве важной задачи назвал вовлечение в систематические занятия физкультурой семидесяти процентов населения.

В апреле глава государства благосклонно отнесся к идее вернуть советский термин "пионер" и применять его к представителям организации "Движение первых".

фото: kremlin.ru