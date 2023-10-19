Из-за цен на курицу Минсельхоз напомнил бизнесу об опции госрегулирования

Минсельхоз прокомментировал ситуацию на потребительском рынке с ценами на курицу, которые продолжают расти. На недавнем совещании с участием главы министерства Дмитрия Патрушева и крупнейшими участниками рынка удалось достичь консенсуса для решения проблемы.

"Дмитрий Патрушев отметил, что экономика производства мяса птицы и яиц с учетом оказываемой государством поддержки позволяет обеспечивать для населения более приемлемый уровень цен. Министр также напомнил о возможных мерах государственного регулирования цен в случае, если ситуация не изменится", - приводит ответ пресс-службы ведомства РБК.

В понедельник ФАС сообщила о достигнутой договоренности с крупнейшими производителями курицы. Поставщики прислушались к рекомендациям чиновников и согласились снизить цены на продукцию.

Накануне Росстат опубликовал новый обзор потребительских цен. Куриное мясо за последнюю неделю продолжило дорожать. С начала года его средняя розничная цена выросла более чем на 27%.

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