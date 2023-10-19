Бастрыкин хочет лишать мигрантов российского гражданства при отказе ехать на СВО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на конференции Клуба военачальников России артикулировал новую меру, которую он считает допустимой применительно к мигрантам. Его речь затронула только тех из них, кто давно и на легальных основаниях находится в стране.

"Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", - произносит Бастрыкин на видеозаписи со встречи, опубликованном на сайте его ведомства.

Другая инициатива, прозвучавшая в его выступлении, это принуждение мигрантов к оформлению российской SIM-карты сразу при въезде в страну. За этим актом, по мысли председателя СК, должно последовать "обязательное использование ее при формировании личного кабинета на портале Госуслуг".

Отметим, что в Петербурге в августе уже велись облавы на мигрантов с российскими паспортами. После задержания многих из них увезли для постановки на учет в военкомат.

фото: пресс-служба СК