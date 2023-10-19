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Новости 20:17

Бастрыкин хочет лишать мигрантов российского гражданства при отказе ехать на СВО

фото ЗакС политика Бастрыкин хочет лишать мигрантов российского гражданства при отказе ехать на СВО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на конференции Клуба военачальников России артикулировал новую меру, которую он считает допустимой применительно к мигрантам. Его речь затронула только тех из них, кто давно и на легальных основаниях находится в стране.

"Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", - произносит Бастрыкин на видеозаписи со встречи, опубликованном на сайте его ведомства.

Другая инициатива, прозвучавшая в его выступлении, это принуждение мигрантов к оформлению российской SIM-карты сразу при въезде в страну. За этим актом, по мысли председателя СК, должно последовать "обязательное использование ее при формировании личного кабинета на портале Госуслуг".

Отметим, что в Петербурге в августе уже велись облавы на мигрантов с российскими паспортами. После задержания многих из них увезли для постановки на учет в военкомат.

фото: пресс-служба СК


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