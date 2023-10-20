Минпромторг назвал рекомендуемые марки автомобилей для госслужащих

В Министерстве промышленности и торговли РФ составили список автомобилей, на которые рекомендуется пересесть государственным служащим, об этом 20 октября пишет "Фонтанка.ру".

Всего в список рекомендованных вошло шесть марок машин различных моделей: Aurus (Senat, Komendant), Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ ("Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР), "Москвич" (3, 3е, 6), Haval (Jolion, Dario, F7/F7x, H9), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky).

Также в Минпромторге уточнили, что производственные мощности позволят удовлетворить потребность в авто для закупок госструктур.

Напомним, что с 2024 года депутаты Государственной Думы начнут пересаживаться на отечественные автомобили.

Фото: ЗАКС.Ру