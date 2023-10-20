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Новости 13:06

Дело Дарьи Треповой* зарегистрировано в военном суде

фото ЗакС политика Дело Дарьи Треповой* зарегистрировано в военном суде

Во Второй западный окружной военный суд (ЗОВС) Москвы поступило уголовное дело Дарьи Треповой* о терроризме, об этом 20 октября пишет "Фонтанка.ру".

Дело пока не передано на рассмотрение. Слушанием дела займётся тройка судей, которые, по версии издания "Фонтанка.ру", приедут в Петербург.

Напомним, что Дарья Трепова* обвиняется по трём статьям: о террористическом акте, совершенном группой, повлекшем смерть человека (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), о незаконном обороте взрывчатых веществ группой лиц (ч. 4 ст. 222.1 УК) и об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК).

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру


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