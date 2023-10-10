СК закончил расследование дела о теракте на Университетской набережной

Уголовное дело в отношении Дарьи Треповой (Росфинмониторинг внес Трепову в реестр экстремистов и террористов), обвиняемой в теракте на Университетской набережной, в скором времени передадут в суд. Следственный комитет закончил расследование, сообщили в пресс-службе ведомства 10 октября.

"Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В результате последовавшего взрыва Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили 52 человека, находившихся в кафе", - говорится в сообщении Следкома.

Следователи пришли к выводу, что теракт длительное время готовился на территории Украины. Организаторы были не согласны с проведением специальной военной операции, утверждают в СК. Своими действиями они хотели побудить к "отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО", а также дискредитировать российскую власть.

Трепову будут судить по трем статьям: о террористическом акте, совершенном группой, повлекшем смерть человека (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), о незаконном обороте взрывчатых веществ группой лиц (ч. 4 ст. 222.1 УК) и об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК). Ей может грозить до 30 лет лишения свободы. Также будут судить Дмитрия Касинцева, который, по мнению следователей, укрывал Трепову в своей квартире (ч. 2 ст. 316 УК). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

В отношении остальных участников преступной группы, которые якобы причастны к теракту, расследование продолжается. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Ранее о завершении следствия заявляла член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее информации, дело будет рассматривать в Первом Западном окружном военном суде. В пресс-службе судов Петербурга уточнили, что дело Треповой могут рассматривать на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру