Бастрыкин поручил возбудить дело из-за "резиновой" квартиры с мигрантами в Купчино

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от петербургских подчиненных возбудить уголовное дело в связи с жалобами на массовое заселение мигрантов в одну из многоэтажек в Купчино. Об этом сообщает информационный центр СК.

На неделе СМИ написали о протестах со стороны жильцов дома №51 по проспекту Славы. Их не устраивало новое соседство с более чем 60 уроженцами стран ближнего зарубежья, которых они обнаружили на первом этаже, в помещениях бывшей аптеки.

"Собственники квартир не уведомлялись и не давали согласия на проживание в здании выходцев из стран Средней Азии", - говорится в сообщении ведомства.

Иностранцы работают на стройке, их представитель ранее заверил граждан и полицию, что миграционное и иное законодательство при этом не нарушено. Тем не менее, СК отмечает, что новые обитатели нежилых помещений необходимыми документами на пребывание в стране не располагают.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте