Возле площади Академика Климова сносят производственный корпус

На Выборгской стороне Петербурга, около площади Академика Климова в настоящее время ведется снос очередного производственного здания, о чем пишет "Канонер". Его адрес - Кантемировская улица, 11Х.

Окрестности площади в течение последнего десятилетия постепенно освобождают от советских заводских корпусов, вместо которых возводят жилые многоэтажки. Проект реализует группа "ПИК".

На пути застройщика ранее оказался исторический памятник - сборочная автомастерская "Русский Рено", снос которой был невозможен по закону. Краснокирпичный объект культурного наследия реконструировали под детский сад.

фото: Наталия, Citywalls.ru