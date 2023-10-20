СК заочно предъявил обвинение 98-летнему украинскому ветерану СС

Сотрудники Главного следственного управления СК предъявили заочное обвинение 98-летнему Ярославу Гунько (Хунке, Гунька), проживающему в Канаде. Ему инкриминируют геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны (ст. 357 УК).

В 1940-х годах фигурант воевал в составе СС. По сообщению российского ведомства, подразделение Гунько в феврале 1944 года убило не менее пятисот граждан Советского Союза.

На неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости экстрадировать Гунько. Последний получил всемирную известность в сентябре: его пригласили в канадский парламент и стали чествовать, что возмутило российских официальных лиц.

СК решает вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск.

фото: sledcom.ru