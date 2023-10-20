Штраф за нарушение парковки может сократиться вдвое при быстрой оплате

Правительство России готовит поправки к КоАП, которые предусматривают "льготный период" для выплаты штрафов за нарушение правил платной парковки. Такая мера позволит сократить размер штрафа в два раза. О готовящихся нововведениях в законодательство рассказал первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Даниила Бессарабова в ответе на обращение лидера фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Александра Шишлова.

Шишлов предлагал коллегам из Государственной думы ввести льготы для оплаты штрафов, чтобы исключить случаи обжалования постановлений, снизив нагрузку на должностных лиц полиции и судей, осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях, как это было в 2014 году, когда подобные поблажки ввели для нарушителей правил дорожного движения.

В Госдуме отметили, что отдельный законопроект о "льготном периоде" потребует дополнительного согласования с правительством, Минюстом и другими профильными ведомствами. Также в комитете заявили о предварительной поддержке соответствующей инициативы.

Петербургское "Яблоко" уже начало работу над документом, сообщили в партии.

Напомним, сейчас в Петербурге зоны платной парковки действуют в трех районах: Центральном, Адмиралтейском и Петроградском. С 1 ноября к ним присоединится Василеостровский район. Против расширения зоны платной парковки выступило МО "Гавань".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру