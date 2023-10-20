Генпрокурор Краснов рассказал о риске незаконного перемещения оружия из зоны СВО

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в своем выступлении на объединенной коллегии Генеральных прокуратур России и Белоруссии коснулся темы оружия, находящегося в зоне боевых действий. Силовика волнует его бесконтрольное перемещение и возможное попадание в нежелательные руки.

"Сохраняются риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе из зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - произнес Краснов перед коллегами.

Прокурор указал на новые приемы в сфере IT, которыми пользуются некие международные криминальные группы, и призвал надзорные ведомства обеих стран нивелировать угрозу сообща. Запись речи Краснова опубликовала белорусская Генпрокуратура.

Ранее официальные российские лица, включая зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, выступили с упреком в адрес западных стран. Согласно претензиям, поставляемое на Украину оружие могло оказаться на Ближнем Востоке, где 7 октября началась эскалация конфликта ХАМАС и Израиля.

фото: kremlin.ru