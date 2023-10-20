По делу о нападениях на петербуржцев арестовали двоих несовершеннолетних братьев

Красносельский районный суд Петербурга провел два заседания в закрытом режиме. Оба они связаны с одним и тем же делом о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), возбужденным из-за уличных нападений на людей.

Под стражу до 17 декабря заключили несовершеннолетних Эмиля и Рамиля Халаевых, передает объединенная пресс-служба городских судов. В обоих случаях отец фигурантов добивался более мягкой меры, обещая суду, что сможет обеспечить их надлежащее поведение.

Ранее аналогичное дело в отношении другой компании подростков возбудили в Московском районе. Большинство в ней составляют выходцы из Азербайджана. Члены группы тоже оскорбляли и атаковали случайных прохожих и выкладывали видеозаписи своих выходок в Telegram. Накануне Московский районный суд поместил в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей предполагаемых членов группировки, азербайджанцев Эйнуллу Дамирова и Эльмира Такишиева, установив, что они нарушили миграционное законодательство (ч. 3 ст. 18.8 КоАП).

В пятницу, 20 октября, Московский районный суд также поместил под стражу Сеймура Мухтарова и несовершеннолетнего Фарида Рустамова. По схожим основаниям их преследуют за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 282 УК). Следствие считает, что видеозаписи с избиениями людей в исполнении компании с их участием публиковались в общедоступном Telegram-канале "Жизнь бродяги". В СИЗО оба пробудут до 17 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру