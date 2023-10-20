Руководство подземки обрадовалось мнению Илона Маска о станции "Автово"

Высокая оценка американским предпринимателем Илоном Маском художественных достоинств станции метро "Автово" нашла отклик у руководства петербургской подземки.

Не имея аккаунта в принадлежащей Маску соцсети X (в прошлом - Twitter), пресс-служба метрополитена ответила на похвалу в официальном Telegram-канале ГУП.

"Мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция "Автово" вызывает восторг. Это лишний раз подтверждает, что звание "подземные дворцы" наши станции носят вполне заслуженно", - гласит сообщение.

Похвала мультимиллиардера выразилась в эмодзи, выражающем стопроцентное согласие, под чужим постом о красотах петербургской станции-памятника.

Фото: ЗАКС.Ру