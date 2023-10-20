В Москве арестовали пару, обвиняемую в порче двери военкора

Щербинский суд Москвы отправил на два месяца в следственный изолятор активистов Владислава Ремнева и Светлану Агибалову, о чем сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Дело на арестантов завели из-за пентаграммы, нанесенной на дверь в квартиру военкора "Известий" Валентина Трушнина.

Подсудимых преследуют по трем статьям: вандализм (ч. 2 ст. 214 УК), угрозы убийством (ч. 2 ст. 119 УК) и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК). Под стражей Ремнев и Агибалова пробудут как минимум до 18 декабря.

фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram (скриншот видео)