Полиция Петербурга опровергла сведения о переходе на особый режим работы

События последних двух недель на Ближнем Востоке не повлияли на режим работы петербургской полиции, вопреки информации, разошедшейся по соцсетям и некоторым СМИ. Об этом в ГУ МВД по Петербургу сообщили изданию 78.ru.

"Полиция работает в штатном режиме", - заверили журналистов.

Опровергнутая информация гласила, что силовиков якобы перевели на особый (усиленный) режим работы, каковой, например, введен в Москве и Московской области.

Напомним, что обострение конфликта между ХАМАС и Израилем, обернувшееся вооруженными столкновениями, началось 7 октября. В Петербурге за это время прошли в разных формах акции солидарности с пострадавшими.

Фото: ЗАКС.Ру