Lada Granta стала самым бюджетным автомобилем для госслужащих

Самым бюджетным автомобилем для государственных служащих стало авто Lada Granta, об этом 21 октября пишет РИА Новости со ссылкой на прайс-листы и данные автопроизводителей.

Автомобиль Lada Granta стоит около 700 тысяч рублей. Самой дорогой машиной стал внедорожник Aurus Komendant стоимостью около 40 млн рублей.

Напомним, что Минпромторг назвал рекомендуемые марки автомобилей для госслужащих. Среди них, помимо Lada Granta и Aurus Komendant, в перечне авто были представлены машины Haval, УАЗ, "Москвич" и электромобиль Evolute.

Фото: ЗАКС.Ру