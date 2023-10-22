В честь участников СВО на севере Петербурга высадили деревья

Петербургские чиновники поучаствовали в высадке деревьев в Сквере памяти, расположенном на проспекте Непокоренных. Накануне они высадили одиннадцать именных лип в честь горожан, которые участвовали и погибли в военной спецоперации, передает пресс-служба Смольного. Прошедшие мероприятия последняя охарактеризовала как "торжественно-траурные".

Помимо сотрудников городских органов власти в сквере появился депутат Госдумы Михаил Романов.

"Закладка Аллеи Памяти – это свидетельство признания жителями Санкт‑Петербурга подвига морских пехотинцев и десантников, павших в боях за территориальную целостность и защиту конституционного строя России", - произнес на церемонии "социальный" вице-губернатор Олег Эргашев.

Одиннадцать Героев, которых вспоминали в этот день, представляли морскую пехоту.

фото: gov.spb.ru