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Новости 11:59

Путин решил упрекнуть критиков Шредера на немецком языке

фото ЗакС политика Путин решил упрекнуть критиков Шредера на немецком языке

Российский президент Владимир Путин в телеинтервью сотруднику ВГТРК Павлу Зарубину остановился на фигуре бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, с которым его десятилетиями связывают хорошие отношения. Глава государства вновь стал апеллировать к теме нацизма, комментируя негативное общественное мнение, с которым сталкивается Шредер внутри Германии.

"Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту, и я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Рота, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать даже по-немецки", - заявил Путин.

Далее президент перевел свое краткое послание, понадеявшись, что в Германии есть много порядочных людей, которые способны к нему прислушаться.

79-летний Шредер был канцлером ФРГ в 1998-2005 годах. В 2017-2022 годах он возглавлял совет директоров "Роснефти". Политик имеет звание почетного доктора наук СПбГУ.

фото: kremlin.ru


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