В Петербурге из-за записанной на видео уличной драки арестовали узбека

В рамках дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) Октябрьский районный суд Петербурга отправил в следственный изолятор гражданина Узбекистана Рахимжона Турдиева. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фигурант был замечен на Ленинском проспекте в избиении прохожего. Нападение было групповым и снималось участниками на видео.

Следствие считает, что преступные действия совершались для "создания общественного напряжения населения Санкт-Петербурга по национальному признаку".

Ранее массовые избиения случайных прохожих имели место в Московском и Красносельском районах. Этим, по версии следствия, занимались компании азербайджанских подростков. Некоторые из участников драк находятся под арестом.

UPD 13:05 В СИЗО до 17 декабря также отправили другого участника стычки, несовершеннолетнего уроженца Челябинской области Ахмеда Мухаева.

Фото: ЗАКС.Ру